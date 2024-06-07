10:31 ()
Свернуть список

Источник: махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Селихова

Дата публикации: 07-06-2024

Карьера Александра Селихова из «Спартака» может продолжиться в Махачкале. По данным Ивана Карпова, голкипером интересуется «Динамо».

Гаджи Гаджиев, являющийся президентом махачкалинского клуба, уже беседовал с Селиховым относительно возможного сотрудничества. В «Спартаке» не горят желанием расставаться со своим игроком. Однако в случае подписания Евгения Латышонка, на которого претендуют «красно-белые», ситуация может измениться.

Состав московской команды Селихов пополнил в 2017 году. Срок действия его контракта ограничен летом 2025 года.

В завершившемся сезоне Селихов поучаствовал в 11 поединках, в которых пропустил 12 мячей (4 раза сохранил ворота в неприкосновенности).

Рыночный ценник на 30-летнего футболиста составляет 1,5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close