Источник: махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Селихова

Дата публикации: 07-06-2024

Карьера Александра Селихова из «Спартака» может продолжиться в Махачкале. По данным Ивана Карпова, голкипером интересуется «Динамо».



Гаджи Гаджиев, являющийся президентом махачкалинского клуба, уже беседовал с Селиховым относительно возможного сотрудничества. В «Спартаке» не горят желанием расставаться со своим игроком. Однако в случае подписания Евгения Латышонка, на которого претендуют «красно-белые», ситуация может измениться.



Состав московской команды Селихов пополнил в 2017 году. Срок действия его контракта ограничен летом 2025 года.



В завершившемся сезоне Селихов поучаствовал в 11 поединках, в которых пропустил 12 мячей (4 раза сохранил ворота в неприкосновенности).



Рыночный ценник на 30-летнего футболиста составляет 1,5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).