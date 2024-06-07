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Николич официально стал главным тренером ЦСКА

Дата публикации: 07-06-2024

ЦСКА подписал с Марко Николичем трудовой договор сроком на 2 года. Информацией поделилась пресс-служба столичной команды.

О согласовании контракта с сербским специалистом стало известно 4-го июня. У руля «армейцев» он сменил Владимира Федотова, об уходе которого в клубе сообщили днем ранее.

С 20-го июня ЦСКА начнет готовиться к сезону 2024/2025 под руководством нового наставника.

У Николича есть опыт работы с российскими командами. В 2020-2021 годах он руководил «Локомотивом». «Железнодорожники», возглавляемые им, победили в Кубке России в 2021 году. «Локомотив» под руководством серба также выигрывал серебро и бронзу РПЛ.

С 2023 года Николич трудился в эмиратском «Шабаб Аль-Ахли», который покинул второго июня этого года.

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