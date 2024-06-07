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«Челси» нацелился на форварда из АПЛ

Дата публикации: 07-06-2024

Издание «Daily Mail» информирует, что «Челси» рассматривает вариант с подписанием Доминика Калверт-Льюина, права на которого принадлежат «Эвертону».

Центральный нападающий «ирисок» значится в списке потенциальных приобретений «аристократов». В него также входит Бенджамин Шешко, принадлежащий «Лейпцигу».

В «Эвертоне» не хотят отпускать Калверт-Льюина. Клуб уже обратился к игроку с предложением о продлении контракта. Однако «Челси» и еще несколько команд АПЛ заинтересованы в 27-летнем исполнителе и могут попытаться осуществить его трансфер летом 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Калверт-Льюина 32 игры в футболке «Эвертона» (7 забитых мячей, 2 результативных паса). Его трудовой договор с клубом из Ливерпуля истекает следующим летом. Transfermarkt.de оценивает англичанина в € 22 млн.

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