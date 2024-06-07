10:31 ()
Свернуть список

Лучший форвард Ла Лиги на радаре у топ-клуба Серии А

Дата публикации: 07-06-2024

Футболист «Жироны» Артём Довбик может сменить чемпионат уже этим летом, о чем сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в услугах украинца заинтересован «Милан», который ищет игрока в атаку. Ранее стало известно, что в шорт-листе «красно-чёрных» находятся Ромелу Лукаку («Челси») и Джошуа Зеркзее («Болонья»).

Экс-нападающий «Днепра-1» пополнил ряды «Жироны» в августе 2023 года. В сезоне-23/24 Артём стал самым результативным нападающим испанского первенства – 24 гола (7 с пенальти) в 36 матчах.

Довбик связан контрактом с «бело-красными» до середины 2028 года. Трансферная стоимость игрока сборной Украины оценивается в 30 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close