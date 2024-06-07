«Атлетико» нацелился на защитника сборной Испании

Дата публикации: 07-06-2024

Мадридский «Атлетико» нашел усиление в «Реале Сосьедад».



По информации СМИ, команда Диего Симеоне обратилась к «бело-голубым» с целью обсудить возможность трансфера защитника Робина Ле Нормана.



В соглашении 27-летнего футболиста с сан-себастьянцами прописана клаусула в размере 50 млн евро. Однако «матрасники» надеются снизить сумму до 30 миллионов.



Ле Норман – воспитанник французского «Бреста». В системе «Сосьедада» он находится с 2016 года. В прошедшей кампании центрбек наиграл 43 поединка на клубном уровне (2 гола). Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.



Добавим, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил Робина в итоговый список из 26 футболистов, которые будут отстаивать честь страны на предстоящем чемпионате Европы.