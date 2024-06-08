«Челси» может отказаться от трансфера Осимхена по просьбе тренера

Дата публикации: 08-06-2024

Новый рулевой «Челси» Энцо Мареска вычеркнул из списка приоритетных целей лондонского клуба центрфорварда «Наполи» Виктора Осимхена, передает «La Gazzetta dello Sport».



Согласно источнику, специалист попросил руководство «синих» рассмотреть другие варианты усиления линии нападения.



В мае британская пресса писала о том, что «Челси» хочет заполучить Осимхена в обмен на € 90 млн + Ромелу Лукаку, чья рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.



В прошлом сезоне нигериец провел 32 встречи за «Наполи», в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста на своих партнеров по команде.



Осимхен связан контрактом с неаполитанцами до лета 2026 года. Эксперты интернет-ресурса Transfermarkt.de оценивают бомбардира в 100 миллионов евро.