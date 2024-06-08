Кьеза не чувствует себя счастливым в «Ювентусе»
Федерико Кьеза, защищающий цвета «Ювентуса», раздумывает над сменой клубной прописки. Об этом информирует издание «Calciomercato».
Итальянец не чувствует себя желанным игроком в команде. Вингер остался разочарован тем, что руководство «бьянконери» отказалось поднять ему зарплату. В то же время «Юве» делает все, чтобы продлить контракт с Адриеном Рабьо.
Все это подталкивает Кьезу к переходу в другой клуб. Основным претендентом на 26-летнего футболиста считается «Рома». Однако «джаллоросси» не готовы платить за Федерико требуемые туринцами 40 000 000 евро. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.
По ходу сезона 2023/2024 вингер поучаствовал в 37 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами. Его соглашение со «старой синьорой» истекает 30 июня 2025 года. «Transfermarkt» оценивает Кьезу в € 35 млн.