Кьеза не чувствует себя счастливым в «Ювентусе»

Дата публикации: 08-06-2024

Федерико Кьеза, защищающий цвета «Ювентуса», раздумывает над сменой клубной прописки. Об этом информирует издание «Calciomercato».



Итальянец не чувствует себя желанным игроком в команде. Вингер остался разочарован тем, что руководство «бьянконери» отказалось поднять ему зарплату. В то же время «Юве» делает все, чтобы продлить контракт с Адриеном Рабьо.



Все это подталкивает Кьезу к переходу в другой клуб. Основным претендентом на 26-летнего футболиста считается «Рома». Однако «джаллоросси» не готовы платить за Федерико требуемые туринцами 40 000 000 евро. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.



По ходу сезона 2023/2024 вингер поучаствовал в 37 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами. Его соглашение со «старой синьорой» истекает 30 июня 2025 года. «Transfermarkt» оценивает Кьезу в € 35 млн.