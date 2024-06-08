«Вест Хэм» надеется заполучить нападающего «Брентфорда»

Дата публикации: 08-06-2024

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в подписании игрока «Брентфорда» в летнее трансферное окно, сообщает «GiveMeSport».



В отчете отмечается, что «молотобойцы» ведут охоту за новым нападающим, и что Айвен Тони находится в поле зрения «бордово-голубых».



Однако «Вест Хэм» столкнется с конкуренцией за Тони. В «Football Transfers» сообщили, что «Тоттенхэм Хотспур» также рассчитывает заполучить 28-летнего форварда сборной Англии и добавили, что клуб, базирующийся на севере Лондона, собирается предложить за него 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 млн евро).



Тони забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 17 матчах АПЛ за «пчёл» в прошлом сезоне.