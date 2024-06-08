«Манчестер Сити» хочет усложнить «Реалу» потенциальный трансфер Холанда

Дата публикации: 08-06-2024

«Ман Сити» в межсезонье намеревается продлить контракт с одним из своих лидеров. Речь идет о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде.



Как сообщает «AS», в команде знают о стремлении футболиста в будущем стать частью «Реала». В этой связи боссы «горожан» готовят для Эрлинга новый долгосрочный договор, рассчитанный до 2028 года, в котором появятся более жесткие условия по его возможному трансферу в «королевский клуб».



В настоящий момент в соглашении 23-летнего Холанда, истекающем в середине 2027 года, прописаны отступные для зарубежных клубов в размере 200 млн евро (можно активировать в июле 2024-го), а также 175 миллионов (на июль 2025). «Сити» хочет увеличить данные суммы.



В завершившейся кампании в активе форварда 45 появлений на поле с 38 забитыми мячами и 6 результативными передачами.