«Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»

Дата публикации: 08-06-2024

«Зениту» не удалось провернуть трансфер игрока «Краснодара» Джона Кордобы. Такой информацией поделился Telegram-канал «Мутко против».



Так сообщается, что, не добившись успеха в первом раунде переговоров, «сине-бело-голубые» напрямую вышли на колумбийского нападающего. Однако Кордоба не стал ничего скрывать и уведомил клуб об общении с представителями «Зенита». В итоге разгневанное руководство «Краснодара» решило прекратить любые контакты с командой из Санкт-Петербурга.



«Быки» приобрели Кордобу у «Герты» в 2021 году. Сумма сделки составила 20 000 000 евро. С того момента форвард принял участие в 85 поединках. В них он стал автором 45 забитых мячей и 20 голевых пасов.



На сегодняшний день рыночный ценник на 31-летнего колумбийца равняется 12 млн евро.