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«Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы предложить £ 60 млн за Копмейнерса

Дата публикации: 08-06-2024

Два клуба АПЛ могут перехватить Тёна Копмейнерса у «Ювентуса». Недавно сообщалось о том, что туринцы близки к покупке хавбека «Аталанты». Стороны уже успели согласовать 5-летний контракт.

По данным портала «90min», «Манчестер Юнайтед» собирается сделать предложение бергамаскам в размере 60 миллионов фунтов (около 70,5 млн евро). Кроме того, вступить в борьбу за 26-летнего футболиста планирует «Ливерпуль». Подчеркивается, что боссы «мерсисайдцев» готовы повторить предложение «МЮ».

В минувшем сезоне Копмейнерс отыграл в 51 матче (15 голов / 7 результативных передач). Трансферная стоимость голландца оценивается в € 50 000 000 (согласно «Transfermarkt»).

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