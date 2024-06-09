«Фенербахче» Моуринью хочет подписать Гринвуда

Дата публикации: 09-06-2024

Карьера Мэйсона Гринвуда может продолжиться в одном из турецких клубов.



Как сообщает «The Sun», в услугах футболиста «Манчестер Юнайтед» заинтересован «Фенербахче», который неделю назад заключил договор о сотрудничестве с бывшим наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.



Руководство «манкунианцев» готово рассмотреть вариант с продажей Мэйсона при наличии предложения от 50 млн фунтов. Однако сам англичанин не горит желанием ехать в Турцию.



Напомним, в минувшем сезоне 22-летний вингер защищал цвета «Хетафе» на правах аренды. В 36 матчах во всех соревнованиях он сумел отличиться 10 голами и 6 ассистами.



Контракт Гринвуда с «Юнайтед» в силе до лета 2025 года, а рыночный ценник на игрока равняется 25 млн евро.