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«Ювентус» рассматривает возможность возвращения Мораты

Дата публикации: 09-06-2024

«Ювентус» заинтересован в услугах форварда «Атлетико» Альваро Мораты. По информации «Football Italia», «бьянконери» попытаются подписать испанца в летнее межсезонье.

Итальянский гранд видит в Морате кандидата на замену травмированному Аркадиушу Милику, которому вскоре предстоит операция на колене. При этом подчеркивается, что если 31-летний футболист захочет присоединиться к «Юве», то ему придется пойти на снижение заработной платы.

Мората уже дважды выступал в составе туринского клуба в период с 2014 по 2016 года, а также в 2020-2022 годах. В завершившейся кампании он был задействован в 48 встречах (21 забитый мяч и 5 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 000 000 евро.

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