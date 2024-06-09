«Боруссия» Д может расстаться с двумя нападающими этим летом

Дата публикации: 09-06-2024

Дортмундская «Боруссия» намерена избавиться от ряда исполнителей, тем самым разгрузив зарплатную ведомость, передает «Get German Football News».



Сообщается, что «шмели» хотят продать Юссуфа Мукоко и Себастьяна Аллера. Клуб уже уведомил футболистов о своих планах. Если же на столе у «Боруссии» не окажется подходящих предложений, то оба нападающих будут отправлены в аренду.



Мукоко в сезоне-23/24 поучаствовал в 27 матчах во всех соревнованиях (758 минут на поле). В них 19-летний игрок стал автором шести голов. 29-летний Аллер появлялся на поле 19 раз (524 минуты), забил 3 мяча и отдал 1 ассист.



Эксперты авторитетного интернет-ресурса «Transfermarkt» оценивают форвардов в 22 и 10 млн евро соответственно.