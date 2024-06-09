СМИ: «Реал» договорился о покупке Вирца у «Байера» за 150 млн евро

Дата публикации: 09-06-2024

«Реал» и «Байер» достигли договоренности относительно будущего трансфера Флориана Вирца в стан «сливочных».



Информация, появившаяся на страницах издания «Marca», гласит, что летом 2025 года 21-летний хавбек станет игроком испанского суперклуба. Стороны вели переговоры на протяжении нескольких месяцев. Потенциальная сделка оценивается в 150 000 000 евро.



Вирц находится в системе леверкузенской команды с 2020 года. В сезоне 2023/24 на его счету 49 сыгранных матчей с 18 голами и 20 результативными передачами.



Трудовой договор атакующего полузащитника с «фармацевтами» актуален до 30.06.2027. Рыночная стоимость представителя сборной Германии – € 130 млн.