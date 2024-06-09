Щенсный не заинтересован в переходе в «Аль-Наср»

Дата публикации: 09-06-2024

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный, который на клубном уровне защищает цвета туринского «Ювентуса», имел шанс продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.



Согласно сведениям известного инсайдера Николо Скиры, на 34-летнего игрока выходил «Аль-Наср». «Сине-жёлтые» предлагали вратарю контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Однако Войцех дал ясно понять, что такой вариант ему неинтересен.



Щенсный выступает за «Ювентус» уже 7 лет. За это время поляк выиграл с «зебрами» восемь трофеев на внутренней арене.



В прошедшем сезоне в активе футболиста 35 поединков в рамках Серии А (15 «сухих» матчей).