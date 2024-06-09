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«Арсенал» положил глаз на лучшего бомбардира «Борнмута»

Дата публикации: 09-06-2024

«Арсенал» из Лондона планирует укрепить свою линию нападения, подписав игрока «Борнмута» Доминика Соланке.

Сообщается, что помимо «пушкарей» интерес к англичанину проявляют и другие ведущие клубы Европы. «Борнмут» желает выручить за своего центрфорварда порядка 65 000 000 фунтов (~ 76,5 млн евро).

Соланке впечатляюще выступал за команду Андони Ираолы на протяжении всей минувшей кампании, но этим летом не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024, так как вместо него предпочтение было отдано Олли Уоткинсу из «Астон Виллы» и Айвану Тони из «Брентфорда».

В 42 матчах во всех соревнованиях Доминик отличился 21 голом и стал лучшим бомбардиром «вишен» в этом сезоне.

Источник – «Sunday Express».

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