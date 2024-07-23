01:59 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» предложил Винисиусу контракт на 200 млн евро

Дата публикации: 23-07-2024

«МЮ» проявляет предметный интерес к Винисиусу Жуниору. «Defensa Central» информирует, что «манкунианцы» готовы заплатить «Реалу», владеющему правами на бразильца, 230 млн евро. Для самого вингера клуб подготовил договор на 5 лет, по которому тот заработает 200 000 000 евро.

Несмотря на столь заманчивое предложение, вероятность переезда Винисиуса на «Олд Траффорд» минимальна. Бразилец не намерен уходить из «Реала». В Мадрид вингер перебрался летом 2018 года из «Фламенго».

Действующее соглашение с Винисиусом рассчитано до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 он выходил на поле в футболке «сливочных» в 39 встречах, отметившись в них 24 голами и 11 результативными пасами.

Transfermarkt.de оценивает Винисиуса в 180 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close