«Манчестер Юнайтед» предложил Винисиусу контракт на 200 млн евро

Дата публикации: 23-07-2024

«МЮ» проявляет предметный интерес к Винисиусу Жуниору. «Defensa Central» информирует, что «манкунианцы» готовы заплатить «Реалу», владеющему правами на бразильца, 230 млн евро. Для самого вингера клуб подготовил договор на 5 лет, по которому тот заработает 200 000 000 евро.



Несмотря на столь заманчивое предложение, вероятность переезда Винисиуса на «Олд Траффорд» минимальна. Бразилец не намерен уходить из «Реала». В Мадрид вингер перебрался летом 2018 года из «Фламенго».



Действующее соглашение с Винисиусом рассчитано до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 он выходил на поле в футболке «сливочных» в 39 встречах, отметившись в них 24 голами и 11 результативными пасами.



Transfermarkt.de оценивает Винисиуса в 180 млн евро.