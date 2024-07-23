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Источник: Осимхен окончательно решил покинуть «Наполи» этим летом

Дата публикации: 23-07-2024

Фабрицио Романо утверждает, что Виктор Осимхен хочет уйти из «Наполи» в летнее межсезонье. Решение нигерийца является окончательным.

К центрфорварду есть интерес со стороны «ПСЖ», но французский клуб не готов тратить на трансфер € 120 млн. Именно столько прописано в контракте Осимхена в качестве отступных. Парижане хотят договориться на меньшую компенсацию, включив в сделку своего игрока Ли Кан Ина.

Также у нигерийца есть вариант в Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне в активе Осимхена 32 встречи за «партенопейцев» (17 забитых мячей, 4 ассиста). Рыночный ценник на нападающего составляет 100 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

В «Наполи» уже определились с заменой Осимхену. Клуб хочет подписать Ромелу Лукаку из «Челси».

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