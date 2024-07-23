Источник: Осимхен окончательно решил покинуть «Наполи» этим летом

Дата публикации: 23-07-2024

Фабрицио Романо утверждает, что Виктор Осимхен хочет уйти из «Наполи» в летнее межсезонье. Решение нигерийца является окончательным.



К центрфорварду есть интерес со стороны «ПСЖ», но французский клуб не готов тратить на трансфер € 120 млн. Именно столько прописано в контракте Осимхена в качестве отступных. Парижане хотят договориться на меньшую компенсацию, включив в сделку своего игрока Ли Кан Ина.



Также у нигерийца есть вариант в Саудовской Аравии.



В прошлом сезоне в активе Осимхена 32 встречи за «партенопейцев» (17 забитых мячей, 4 ассиста). Рыночный ценник на нападающего составляет 100 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



В «Наполи» уже определились с заменой Осимхену. Клуб хочет подписать Ромелу Лукаку из «Челси».