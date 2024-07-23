«Барселона» активно следит за нападающим «Спортинга»

Дата публикации: 23-07-2024

Виктор Дьёкереш привлек внимание «Барселоны».



«Barca Centre» утверждает, что в каталонской команде восхищены игрой нападающего «Спортинга». В договоре шведа с лиссабонской командой прописано условие по отступным. Выкупить контракт 26-летнего футболиста можно за сумму порядка 100 млн евро.



Ранее интерес к Дьёкерешу проявлял «Арсенал». Однако «пушкари» посчитали завышенной сумму отступных за форварда.



Цвета «Спортинга» швед защищает с лета прошлого года. «Зелёно-белые» выкупили его у «Ковентри» за 22 миллиона евро. За лиссабонскую команду Дьёкереш провел 50 встреч (43 забитых мяча, 15 голевых передач).



Трудовые отношения Виктора с «драконами» действуют до июня 2028 года. Transfermarkt.de оценивает шведа в 65 млн евро.