«Арсенал» нацелился на полузащитника «Реала Сосьедад»

Дата публикации: 23-07-2024

«Арсеналу» интересен вариант с подписанием Микеля Мерино. Игра хавбека «Реала Сосьедад» импонирует Микелю Артете, возглавляющему «пушкарей». Клуб уже предложил футболисту контракт.



«Mundo Deportivo» пишет, что лондонцы готовят предложение по полузащитнику и скоро направят его испанской команде.



Трансферный ценник на Мерино на портале Transfermarkt.de составляет 50 000 000 евро. Однако его трудовой договор с «Сосьедадом» истекает в 2025 году. С учетом этого у «Арсенала» есть шанс купить игрока за меньшую сумму.



В прошедшем розыгрыше на счету 28-летнего Микеля 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 45 играх за «Реал Сосьедад».



Мерино на прошедшем Евро-2024 стал победителем турнира в составе сборной Испании.