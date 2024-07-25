«Манчестер Сити» и «Барселона» не могут договориться о переходе Канселу

Дата публикации: 25-07-2024

«Mundo Deportivo» пишет, что «Барселоне» не удается согласовать с «Ман Сити» переход Жоау Канселу. Сообщается, что сумма, предложенная каталонцами, не устраивает «горожан».



Интерес к защитнику также проявляют клубы, представляющие Саудовскую Аравию. Сам португалец в случае срыва трансфера в «Барселону» готов рассмотреть вариант с Серией А. Представители Канселу уже предлагали его услуги «Ювентусу» и «Милану».



Состав английского гранда защитник пополнил в 2019 году, перебравшись из «Ювентуса». Соглашение португальца с «горожанами» действует до 2027 года.



В прошлом сезоне Канселу находился в аренде в «Барселоне», за которую провел 42 игры (4 забитых мяча, 5 ассистов).



Transfermarkt.de оценивает 30-летнего игрока обороны в 25 млн евро.