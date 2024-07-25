Официально: Барко – игрок «Спартака»

Дата публикации: 25-07-2024

Московский «Спартак» завершил подписание атакующего хавбека Эсекьеля Барко, который до этого защищал цвета «Ривер Плейт». Информация об этом размещена на официальном сайте «красно-белых».



Сообщается, что стороны подписали контракт сроком на три года.



По данным «Transfermarkt», 25-летний аргентинец обошелся «Спартаку» в 14 000 000 евро.



Барко является выпускником академии «Индепедьенте». В 2018 году Эсекьель перебрался в американскую «Аталанту Юнайтед». С января 2022-го по декабрь 2023 года играл за «Ривер Плейт» на правах аренды. 1 января клуб из Буэнос-Айреса выкупил права на него за 6,41 млн евро.



Во всех соревнованиях минувшего сезона полузащитник был задействован 28 раз, отметившись 2 голами и 7 ассистами.