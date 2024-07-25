«Фулхэм» сделал новое предложение за игрока «Арсенала» Смита-Роу

Дата публикации: 25-07-2024

«Фулхэму» по-прежнему интересен вариант с подписанием Эмиля Смита-Роу. Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Фабрицио Романо, «дачники» направили «Арсеналу», владеющему правами на хавбека новое предложение в размере 35 000 000 евро. Стороны продолжают обсуждать детали сделки. Сам футболист готов перейти в «Фулхэм».



Среди претендентов на Смита-Роу также значится «Кристал Пэлас». Однако именно «дачники» являются фаворитами в споре за 23-летнего полузащитника.



В прошлом сезоне в активе Смита-Роу 19 встреч (2 результативных паса).



Срок действия контракта с англичанином ограничен летом 2026 года. Ориентировочная стоимость Эмиля равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).