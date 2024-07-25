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«Реал» хочет бесплатно забрать Лапорта из «Аль-Насра»

Дата публикации: 25-07-2024

Эмерик Лапорт может вернуться в Испанию. Защитником, принадлежащим «Аль-Насру», интересуется «Реал».

«Сливочные», проигравшие «Ман Юнайтед» в споре за Лени Йоро, хотят заполучить футболиста бесплатно. В «Аль-Насре» готовы расстаться с Лапортом за сумму не менее 27 млн евро (именно столько клуб потратил на его покупку). Сам центрбек хочет перейти в «Реал» и готов расторгнуть соглашение с саудовской командой.

Состав «Аль-Насра» испанец пополнил в 2023 году. До этого он выступал за «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Лапорт провел за коллектив из Эр-Рияда 40 встреч (4 забитых мяча, 1 голевая передача).

Трансферный ценник на 30-летнего футболиста составляет 20 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).

Источник – «AS».

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