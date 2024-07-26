Кьеза может перейти в лондонский клуб

Дата публикации: 26-07-2024

Будущее форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы остается неопределенным. Как утверждает «Tuttosport», 26-летним футболистом, на которого не рассчитывает новый главный тренер туринцев Тьяго Мотта, заинтересовался очередной клуб АПЛ. Речь идет о «Тоттенхэме».



Напомним, ранее сообщалось, что итальянец находится на радаре у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».



По данным источника, «шпоры» хотят провернуть трансфер нападающего как можно скорее. Контракт Кьезы с «Юве» истекает через год, поэтому лондонцы рассчитывают купить игрока ниже рыночной стоимости.



В сезоне-23/24 Федерико провел 33 матча в Серии А, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.



«Трансфермаркт» оценивает итальянца в 35 000 000 евро.