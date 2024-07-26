«ПСЖ» готов в два раза увеличить зарплату Уильямсу в сравнении с «Барселоной»

Дата публикации: 26-07-2024

«ПСЖ» хочет заполучить Нико Уильямса, которым интересуется «Барселона». Парижане готовы предложить вингеру «Атлетика» зарплату в 2 раза больше, чем у него будет в случае перехода в каталонскую команду, пишет Sport.es.



Сообщается, что на подписании Уильямса настаивает Луис Энрике, возглавляющий гранда Лиги 1. Представители французского клуба в последние несколько недель активно общаются с агентами 22-летнего испанца, пытаясь конкретизировать условия возможного сотрудничества.



В «Барселоне» уверены, что их предложение, несмотря на худшие финансовые условия, является более привлекательным, потому что в этом случае футболисту не надо будет покидать Испанию. Помимо этого, у Уильямса хорошие отношения с игроками «сине-гранатовых».



Контракт вингера с «Атлетиком» истекает в 2027 году.