«ПСЖ» готов в два раза увеличить зарплату Уильямсу в сравнении с «Барселоной»
«ПСЖ» хочет заполучить Нико Уильямса, которым интересуется «Барселона». Парижане готовы предложить вингеру «Атлетика» зарплату в 2 раза больше, чем у него будет в случае перехода в каталонскую команду, пишет Sport.es.
Сообщается, что на подписании Уильямса настаивает Луис Энрике, возглавляющий гранда Лиги 1. Представители французского клуба в последние несколько недель активно общаются с агентами 22-летнего испанца, пытаясь конкретизировать условия возможного сотрудничества.
В «Барселоне» уверены, что их предложение, несмотря на худшие финансовые условия, является более привлекательным, потому что в этом случае футболисту не надо будет покидать Испанию. Помимо этого, у Уильямса хорошие отношения с игроками «сине-гранатовых».
Контракт вингера с «Атлетиком» истекает в 2027 году.