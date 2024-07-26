Дэвис договорился о бесплатном переходе в «Реал» летом 2025 года

Дата публикации: 26-07-2024

Левый защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис определился с местом продолжения карьеры. Согласно сведениям «AS», следующим клубом футболиста будет мадридский «Реал».



«Галактикос» рассчитывали заполучить 23-летнего игрока уже в это трансферное окно, но «Бавария» отказалась продавать своего подопечного за 35 млн евро, запросив за Альфонсо на 15 миллионов больше. В итоге испанский гранд договорился с защитником о том, что тот присоединится к «Реалу» летом 2025 на правах свободного агента.



Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» в январе 2019 года. Сумма сделки составила € 14 млн. В минувшей кампании он был задействован в 42 встречах (2 забитых мяча и 6 результативных пасов).



Рыночный ценник на Дэвиса равняется 50 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de).