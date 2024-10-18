Луис Суарес: он получил «Золотой мяч», уничтожил Реал и стал кумиром болельщиков Интера. Вы готовы узнать больше?

Дата публикации: 18-10-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet подготовила обзор карьеры великого игрока, ставшего легендой в Испании и Италии.

Главная индивидуальная награда европейского футбола много раз доставалась футболистам, игравшим в испанских клубах. В разные годы ее получали Альфредо ди Стефано, Раймон Копа, Йохан Кройф, Христо Стоичков, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдо, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич, Лео Месси и Криштиану Роналду. Но этническому испанцу ее вручили лишь однажды в истории.

Луис Суарес родился 2 мая 1935 года в городе Ла-Корунья, где и начал свою профессиональную карьеру в клубе Депортиво. Суарес быстро зарекомендовал себя как талантливый инсайд с выдающимися техническими навыками. Технику он оттачивал еще в детстве – ветер на поле, где тренировался Луис, часто сдувал мяч в сторону, потому приходилось быть максимально внимательным.

Внимательной была и Барселона, которая в 1954 году оформила его трансфер из Депортиво. Тогда Луисито было всего 19 лет и он не провел за клуб и 20 матчей. Интересно, что первый матч в новом клубе Суарес провел против клуба старого и тогда Барселона обыграла Депортиво в кубковом противостоянии со счетом 4:0.

Несмотря на яркий дебют в начале выступлений на топ-уровне Суарес не был игроком стартового состава в 3 из 4 первых сезонов в Каталонии. Все изменилось с приходом в Барселону тренера Эленио Эрреры. Уже после первой тренировки он заявил, что ради Луиса посадит на скамейку любого другого игрока и сделал его краеугольным камнем новой Барселоны.

Для этого Эррера перевел Суареса на другую позицию и сделал его полузащитником-плеймейкером - футболистом, который ведет игру. У Луиса появилось больше пространства, чтобы находить партнеров передачами - ведь в тогдашнем футболе середина поля не была слишком насыщенной. А если кто-то пытался прессинговать Суареса, его безупречная техника помогала ему уходить от соперников.

Быстрота мышления на футбольном поле стала визитной карточкой Луиса Суареса. Он был системообразующим игроком каталонцев за что и получил прозвище «Архитектор».

В 1959 и 1960 годах Барселона выиграла два чемпионата страны подряд, а также стала первым клубом, который смог пройти Реал в Кубке чемпионов в том же 1960-м. Это так впечатлило европейских журналистов, что по итогам 1960-го Суарес был признан лучшим игроком Европы, став первым и до сих пор единственным испанцем, получившим «Золотой мяч».

В 1960 году Эррера ушел из Барселоны и, возможно, мудрости этого тренера не хватило команде, чтобы в финале Кубка чемпионов-1961 обыграть Бенфику. Каталонцы были фаворитами, но уступили. А их фанаты были недовольны тем, что из-за Суареса отодвинул на второй план любимца фанатов Ладислао Кубалу. И уже летом 1961 года Эррера и Суарес воссоединились в миланском Интере.

Это был исторический трансфер, ведь по тогдашним меркам еще никогда за футболиста не платили такие деньги. Интер подписал Луиса Суареса за рекордные 152 000 фунтов.

Эррера строил в Интере новую модель игры, которую назвал катеначчо. Сейчас это слово ассоциируется с жестким оборонительным стилем, но Интер начала 1960-годов играл достаточно зрелищно. Просто на фоне других команд стремление Эрреры уделять внимание как защите своих ворот, так и атакам, выглядело едва ли не предательством тогдашнего футбола.

В Интере Суарес перестал регулярно завершать атаки своей команды. Если в своем первом сезоне в Серии А он забил 11 голов, то впоследствии за 12 сезонов выступлений в Италии (9 в Интере и 3 в Сампдории) лишь дважды забивал больше 5 голов. Зато раздавал изумительные передачи - часто даже не голевые, а предголевые, но такие, после которых партнерам оставалось разыграть выход 2 в 1. Его трансформацию много лет спустя повторит Андрес Иньеста и если вам нужно представление, как играл Суарес, то вот оно.

В 2012 году Андрес Иньеста тоже был номинирован на «Золотой мяч» и даже попал в тройку лучших, но по итогу уступил Месси и Криштиану Роналду. Следить за вручением престижной награды гораздо интереснее, если сделать ставку на своего фаворита. Надежный букмекер 1xBet предлагает самые высокие коэффициенты!

Этот стиль игры приносил успехи его командам. Интер с Суаресом выиграл 3 чемпионата, 2 Кубка чемпионов и 2 Межконтинентальных кубка, а сборная Испании – Кубок Европы 1964 года. Сам Луис еще трижды попадал в топ-3 Золотого мяча, а главное – наслаждался футболом вплоть до завершения карьеры..

Позже Суарес стал тренером, возглавлял Интер и сборную Испании, но добиться больших успехов не смог. Стал популярным телеэкспертом, активно популяризировал футбол, дожил до 88 лет и ушел из жизни в 2023 году.

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