Новый формат Лиги чемпионов: что нужно знать

Дата публикации: 18-10-2024

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Основной этап вместо группового

За три десятилетия Лига чемпионов не раз меняла свой формат. Но в 2024 году чиновники УЕФА радикально перекроили схему проведения не только Лиги чемпионов, но и всех еврокубков.

С сезона 2024/25 групп Лиги чемпионов больше не существует, а сам групповой этап отныне называется основным. В новом формате турнира примут участие 36 команд, которые будут соревноваться по швейцарской системе.

Швейцарская система используется в таких играх, как шахматы и шашки. В классической трактовке швейцарской системы после первого тура и до конца турнира между собой встречаются соперники, набравшие одинаковое количество очков.

Применить этот подход в футболе невозможно, поскольку все упирается в логистику и организацию матчей. По этой причине УЕФА модифицировал швейцарскую систему под реалии вида спорта №1. Главная цель – свести к минимуму поединки между явными фаворитами и откровенными андердогами, а также сохранить интригу до последнего тура.

Лига чемпионов 2024/25: кто участвует

По итогам сезона 2023/24 в основной этап Лиги чемпионов 2024/25 автоматически прошли 29 команд:





Испанские – Реал, Барселона, Жирона, Атлетико. Итальянские – Интер, Милан, Ювентус, Болонья, Аталанта (последняя как победитель Лиги Европы 2023/24). Английские – Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Астон Вилла. Немецкие – Байер, Штутгарт, Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд. Французские – ПСЖ, Монако, Брест. Португальские – Спортинг, Бенфика. Голландские – ПСВ, Фейеноорд.

Оставшиеся одиночные квоты заняли Шахтер (Украина), Брюгге (Бельгия), Селтик (Шотландия) и Штурм (Австрия).

Также Лига чемпионов приняла еще 7 команд, которые попали в основной этап через квалификацию: Спарта Прага (Чехия), Лилль (Франция), РБ Зальцбург (Австрия), Янг Бойз (Швейцария), Динамо Загреб (Хорватия), Слован Братислава (Словакия) и Црвена Звезда (Сербия).

Новая формула турнира

Все 36 команд находятся в одной турнирной таблице. Каждый клуб сыграет 8 матчей - по 4 дома и на выезде. За победу присуждается 3 очка, за ничью – 1. После основного этапа первая восьмерка автоматически проходит в 1/8 финала. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют между собой в раунде плей-офф и победители этих матчей также примут участие в 1/8 финала. После этого нас ожидает привычная сетка игр на выбывание.

Команды, которые финишировали на 25-м месте и ниже, завершают евросезон, а не переходят в Лигу Европы, как было раньше. В связи с увеличением количества матчей, основной этап начался 17 сентября, а закончится 29 января. Это значит, что теперь у вас еще больше возможностей для победных ставок. На сайте и в приложении 1xBet представлены множество маркетов на все матчи Лиги чемпионов с самыми высокими коэффициентами.

Кто с кем играет

При составлении календаря основного этапа Лиги чемпионов 24/25 организаторы соревнований распределили 36 участников по 4 корзинам согласно рейтингу УЕФА. По регламенту, каждая команда должна провести по 2 матча с представителями всех корзин.

Для наглядности покажем, с кем придется играть мадридскому Реалу. Соперниками действующего победителя Лиги чемпионов из первой корзины стали Боруссия Дортмунд и Ливерпуль, из второй – Милан и Аталанта, из третьей – РБ Зальцбург и Лилль, из четвертой – Штутгарт и Брест.

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