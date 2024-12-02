«Ювентус» видит замену для Влаховича в нападающем из АПЛ
Дата публикации: 02-12-2024
«Ювентус» проявляет интерес к Лиаму Делапу из «Ипсвича». Туринцы считают, что форварду по силам заменить Душана Влаховича, который может покинуть команду. Среди других претендентов на Делапа значатся «МЮ» и «Челси».
Сообщается, что в «Ювентусе» надеются пролонгировать трудовые отношения с сербом. Вместе с тем в клубе прорабатывают варианты для его замены на случай, если Влаховича придется отпустить.
В текущем сезоне на счету Делапа 14 встреч за «Ипсвич» (6 забитых мячей, 1 результативная передача).
С «синими» Лиама связывает контракт со сроком действия до июня 2029 года. Рыночный ценник на 21-летнего нападающего равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).
Источник – «Mirror».