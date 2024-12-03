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Рейндерс может продлить контракт с «Миланом»

Дата публикации: 03-12-2024

«CalcioMercato» информирует, что «Милан» собирается пролонгировать сотрудничество с Тиджани Рейндерсом. Стороны ведут переговоры по новому контракту, рассчитанному на 4 года. Если переподписание соглашения состоится, то зарплата нидерландца возрастет до 3,5 млн евро за сезон без учета бонусных выплат.

«Россонери» выкупили права на Рейндерса летом прошлого года у «АЗ Алкмар» за 20 500 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего полузащитника 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 17 встречах за «Милан».

Действующее соглашение Рейндерса с итальянским клубом истекает в середине 2028 года. Ориентировочный ценник на хавбека составляет 30 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

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