Рейндерс может продлить контракт с «Миланом»

Дата публикации: 03-12-2024

«CalcioMercato» информирует, что «Милан» собирается пролонгировать сотрудничество с Тиджани Рейндерсом. Стороны ведут переговоры по новому контракту, рассчитанному на 4 года. Если переподписание соглашения состоится, то зарплата нидерландца возрастет до 3,5 млн евро за сезон без учета бонусных выплат.



«Россонери» выкупили права на Рейндерса летом прошлого года у «АЗ Алкмар» за 20 500 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего полузащитника 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 17 встречах за «Милан».



Действующее соглашение Рейндерса с итальянским клубом истекает в середине 2028 года. Ориентировочный ценник на хавбека составляет 30 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).