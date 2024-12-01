Саутгемптон - Челси 04 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Челси, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Челси
Лондон
|13
|вр
|Джо Ламли
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|7
|пз
|Джо Арибо
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|24
|нп
|Райан Фрейзер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Энцо Мареска
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 6
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|8 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|25
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|10
|Фулхэм
|13
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|15
|15
|Эвертон
|13
|11
|16
|Лестер Сити
|13
|10
|17
|Кристал Пэлас
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|13
|5