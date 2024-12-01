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Саутгемптон - Челси 04 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
04 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Саутгемптон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Челси, которое состоится 04 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Челси
Лондон
13АнглияврДжо Ламли
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
5АнглиязщДжек Стивенс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
35ПольшазщЯн Беднарек
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
7НигерияпзДжо Арибо
9АнглиянпАдам Армстронг
19АнглиянпКэмерон Арчер
24ШотландиянпРайан Фрейзер
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
18ФранцияпзКристофер Нкунку
11АнглиянпНони Мадуэке
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
ШотландияРасселл Мартин
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турЧелси0 : 1Саутгемптон
30.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турСаутгемптон2 : 1Челси
09.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турСаутгемптон0 : 6Челси
26.10.2021Англия - Кубок лиги1/8 финалаЧелси1 : 1 4 : 3Саутгемптон
02.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турЧелси3 : 1Саутгемптон
20.02.2021Англия - Премьер-лига25-й турСаутгемптон1 : 1Челси
17.10.2020Англия - Премьер-лига5-й турЧелси3 : 3Саутгемптон
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турЧелси0 : 2Саутгемптон
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турСаутгемптон1 : 4Челси
02.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турЧелси0 : 0Саутгемптон
29.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Саутгемптон
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турСаутгемптон2 : 3
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Саутгемптон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турСаутгемптон1 : 0
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаСаутгемптон3 : 2
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турЧелси3 : 0
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 2Челси
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 2Челси
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЧелси8 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1334
2
Лига чемпионов
Арсенал1325
3
Лига чемпионов
Челси1325
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1323
5
Лига Европы
Манчестер Сити1323
6 Ноттингем Форест1322
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Манчестер Юнайтед1319
10 Фулхэм1319
11 Ньюкасл Юнайтед1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1315
15 Эвертон1311
16 Лестер Сити1310
17 Кристал Пэлас139
18
Зона вылета
Вулверхэмптон139
19
Зона вылета
Ипсвич Таун139
20
Зона вылета
Саутгемптон135

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