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Салах мог пойти на хитрость – переговоров с «ПСЖ» нет

Дата публикации: 03-12-2024

По данным Бена Джейкобса, слухи о возможном переходе Мохамеда Салаха в «ПСЖ» не являются правдивыми. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард «Ливерпуля» может переехать в Париж.

Журналист отмечает, что египтянина связывают дружеские отношения с Нассером аль-Хелаифи, являющимся президентом «Пари Сен-Жермен». Однако предложений от «красно-синих» у Салаха не было.

Не исключено, что новости об интересе к Мохамеду со стороны французского гранда футболист может использовать в качестве рычага давления на «Ливерпуль». Его соглашение с «мерсисайдцами» истекает летом. В английском клубе пока не хотят выполнять требования Салаха по длительности нового соглашения. Заинтересованность в игроке со стороны парижан может заставить «красных» принять условия египтянина.

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