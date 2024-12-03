Салах мог пойти на хитрость – переговоров с «ПСЖ» нет
По данным Бена Джейкобса, слухи о возможном переходе Мохамеда Салаха в «ПСЖ» не являются правдивыми. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард «Ливерпуля» может переехать в Париж.
Журналист отмечает, что египтянина связывают дружеские отношения с Нассером аль-Хелаифи, являющимся президентом «Пари Сен-Жермен». Однако предложений от «красно-синих» у Салаха не было.
Не исключено, что новости об интересе к Мохамеду со стороны французского гранда футболист может использовать в качестве рычага давления на «Ливерпуль». Его соглашение с «мерсисайдцами» истекает летом. В английском клубе пока не хотят выполнять требования Салаха по длительности нового соглашения. Заинтересованность в игроке со стороны парижан может заставить «красных» принять условия египтянина.