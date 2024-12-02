«Наполи» хочет приобрести игрока «Ювентуса»

Дата публикации: 02-12-2024

В январе Данило может сменить «Ювентус» на «Наполи». Информация появилась на сайте Джанлуки Ди Марцио.



Зимой неаполитанцы рассчитывают усилить центр защиты. Данило является приоритетным вариантом для клуба.



Ранее СМИ писали, что на 33-летнего бразильца также претендует «Манчестер Юнайтед».



Европейская карьера футболиста началась в «Порту», куда он перешел в 2011 году. «Бьянконери» выкупили права на Данило у «Ман Сити», заплатив за него 37 миллионов евро.



Трудовой договор бразильца с туринским клубом рассчитан до ближайшего лета. В этом сезоне защитник выходил на поле в футболке «Юве» 12 раз (без результативных действий).



Ориентировочная стоимость Данило – 7 млн евро («Transfermarkt»).