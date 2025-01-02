Капитан "Ювентуса" близок к переходу в "Наполи"

Дата публикации: 02-01-2025

Капитан "Ювентуса" Данило да Силва вскоре может переодеться в футболку "Наполи".

Неаполитанский клуб, по информации Corriere dello Sport, уже завершает переговоры по поводу этого трансфера.

Как сообщает источник, 33-летний бразилец является главной трансферной целью команды Антонио Конте в январе. В то же время директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли подтвердил, что защитник исключен из состава и должен покинуть Турин до конца января.

В этом сезоне Данило отыграл за Ювентус 16 матчей и отличился одной результативной передачей.