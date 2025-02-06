"Челси" отправил в аренду игроков на €248 млн

Дата публикации: 06-02-2025

Хотя "Челси" потратил всего €15 млн на новичков в зимнее трансферное окно, клуб провел куда более активную кампанию, чем большинство команд АПЛ. Помимо продажи Чезаре Касадеи в "Торино" за €13 млн, лондонцы отправили в аренду сразу шесть игроков, получив за это €18 млн в виде арендных платежей.

Таким образом, в общей сложности 15 футболистов "Челси" сейчас выступают за другие клубы. И по этому показателю "синие" не имеют равных в Премьер-лиге.

Непревзойденный масштаб "арендной армии"

Совокупная рыночная стоимость всех арендованных игроков "Челси" составляет €248 млн – это более чем в два раза превышает показатель ближайшего конкурента, "Манчестер Юнайтед" (€122 млн). Далее следуют "Манчестер Сити" (€99 млн), "Арсенал" (€87 млн), "Ливерпуль" (€74 млн) и "Тоттенхэм" (€62 млн).

Причина столь внушительной суммы – большое количество высококлассных футболистов, которые не вписываются в текущие планы главного тренера Энцо Марески. Среди самых заметных примеров:

Аксель Дисаси ( €30 млн ) – арендован "Астон Виллой";

) – арендован "Астон Виллой"; Жоау Феликс ( €30 млн ) – отправился в "Милан";

) – отправился в "Милан"; Лесли Угочукву (€25 млн), Андрей Сантос (€25 млн) и Карни Чуквуэмека (€15 млн) – проходят практику в других клубах.

Состав "арендной армии" настолько внушителен, что из этих игроков можно составить полноценный боеспособный стартовый состав.

Будущее арендованных игроков – в подвешенном состоянии

Неясно, удастся ли кому-либо из арендованных футболистов закрепиться в основном составе "Челси" после возвращения. В некоторых случаях, как с Феликсом, Стерлингом, Чилуэллом и Кепой Аррисабалагой, это скорее опытные игроки, которые просто не смогли найти постоянный вариант для трансфера.

Однако у молодых звезд, таких как Сантос, Чуквуэмека и Угочукву, все еще есть шанс доказать свою профпригодность и попытаться закрепиться в команде в следующем сезоне.

В любом случае, "Челси" продолжает удерживать лидирующие позиции в АПЛ по масштабу своей арендной стратегии, оставляя конкурентов далеко позади.