"Челси" отправил в аренду игроков на €248 млн
Хотя "Челси" потратил всего €15 млн на новичков в зимнее трансферное окно, клуб провел куда более активную кампанию, чем большинство команд АПЛ. Помимо продажи Чезаре Касадеи в "Торино" за €13 млн, лондонцы отправили в аренду сразу шесть игроков, получив за это €18 млн в виде арендных платежей.
Таким образом, в общей сложности 15 футболистов "Челси" сейчас выступают за другие клубы. И по этому показателю "синие" не имеют равных в Премьер-лиге.
Непревзойденный масштаб "арендной армии"
Совокупная рыночная стоимость всех арендованных игроков "Челси" составляет €248 млн – это более чем в два раза превышает показатель ближайшего конкурента, "Манчестер Юнайтед" (€122 млн). Далее следуют "Манчестер Сити" (€99 млн), "Арсенал" (€87 млн), "Ливерпуль" (€74 млн) и "Тоттенхэм" (€62 млн).
Причина столь внушительной суммы – большое количество высококлассных футболистов, которые не вписываются в текущие планы главного тренера Энцо Марески. Среди самых заметных примеров:
- Аксель Дисаси (€30 млн) – арендован "Астон Виллой";
- Жоау Феликс (€30 млн) – отправился в "Милан";
- Лесли Угочукву (€25 млн), Андрей Сантос (€25 млн) и Карни Чуквуэмека (€15 млн) – проходят практику в других клубах.
Состав "арендной армии" настолько внушителен, что из этих игроков можно составить полноценный боеспособный стартовый состав.
Будущее арендованных игроков – в подвешенном состоянии
Неясно, удастся ли кому-либо из арендованных футболистов закрепиться в основном составе "Челси" после возвращения. В некоторых случаях, как с Феликсом, Стерлингом, Чилуэллом и Кепой Аррисабалагой, это скорее опытные игроки, которые просто не смогли найти постоянный вариант для трансфера.
Однако у молодых звезд, таких как Сантос, Чуквуэмека и Угочукву, все еще есть шанс доказать свою профпригодность и попытаться закрепиться в команде в следующем сезоне.
В любом случае, "Челси" продолжает удерживать лидирующие позиции в АПЛ по масштабу своей арендной стратегии, оставляя конкурентов далеко позади.