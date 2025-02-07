Ростов - Зенит 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 15:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
07 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Краснодар
|2
|3
| 3
За 5-е место
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|2
| 3
За 5-е место
|Ростов
|1
|0