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Ростов - Зенит 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 15:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
07 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ростов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Ростов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Зенит
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1Ростов
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Ростов
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1Зенит
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0Зенит
02.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит3 : 1Ростов
03.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит2 : 2Ростов
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов2 : 4Зенит
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Зенит2 : 2Ростов
04.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Ростов
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 0Ростов
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 0
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 2
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов3 : 1
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 3
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 0
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Краснодар23
3
За 5-е место
Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 ЦСКА24
2 Зенит12
3
За 5-е место
Ростов10

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