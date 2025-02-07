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Динамо М - Спартак М 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 19:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
07 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0Динамо М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Динамо М2 : 3Спартак М
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0Динамо М
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо М0 : 2Спартак М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 1 : 0Динамо М
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Динамо М
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М4 : 1
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Динамо М
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1 3 : 4Динамо М
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Спартак М3 : 2
20.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 3
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Краснодар23
3
За 5-е место
Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 ЦСКА24
2 Зенит12
3
За 5-е место
Ростов10

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