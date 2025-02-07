Динамо М - Спартак М 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 19:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
07 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Деян Станкович
История личных встреч
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|20.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Краснодар
|2
|3
| 3
За 5-е место
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|2
| 3
За 5-е место
|Ростов
|1
|0