Гройтер Фюрт - Ян 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 20:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
07 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ян, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Ян
Регенсбург
История личных встреч
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|14.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|07.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|17.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|31.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|06.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|20
|37
| 2
Повышение
|Гамбург
|20
|35
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|20
|35
|4
|Кайзерслаутерн
|20
|35
|5
|Фортуна
|20
|33
|6
|Ганновер-96
|20
|32
|7
|Падерборн 07
|20
|31
|8
|Карлсруэ
|20
|30
|9
|Эльверсберг
|20
|29
|10
|Нюрнберг
|20
|28
|11
|Дармштадт 98
|20
|25
|12
|Герта
|20
|25
|13
|Шальке-04
|20
|24
|14
|Гройтер Фюрт
|20
|23
|15
|Пройссен Мюнстер
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|20
|14