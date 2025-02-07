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Гройтер Фюрт - Ян 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 20:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
07 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Гройтер Фюрт
Ян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ян, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Ян
Регенсбург
История личных встреч
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Ян1 : 0Гройтер Фюрт
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Ян0 : 4Гройтер Фюрт
14.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Ян
07.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Ян2 : 2Гройтер Фюрт
17.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Ян1 : 2Гройтер Фюрт
22.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Ян
31.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ян0 : 2Гройтер Фюрт
18.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Ян
18.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ян0 : 2Гройтер Фюрт
06.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Ян
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Ян2 : 0
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 5 : 1Ян
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Ян0 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ян2 : 1
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 4 : 2Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2037
2
Повышение
Гамбург2035
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта2025
13 Шальке-042024
14 Гройтер Фюрт2023
15 Пройссен Мюнстер2020
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2014

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