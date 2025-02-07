08:53 ()
Свернуть список

Бывший игрок «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры в 36 лет

Дата публикации: 07-02-2025

Экс-защитник «Реала» завершил с футболом. Марсело сделал заявление в соцсети «X», опубликовав специальный ролик.

Бразилец обучался футболу в системе «Флуминенсе». Состав «сливочных» он пополнил в 2007 году. Его трансфер обошелся клубу в 6,5 млн евро. Вместе с мадридцами Марсело удалось заполучить 25 трофеев. Он дважды одерживал победу в Кубке Испании и 6 раз в Ла Лиге, а также 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.

В 2022 году бразилец ушел из «Реала» в связи с окончанием контракта и подписал трудовой договор с «Олимпиакосом». Однако уже через полгода он покинул греческую команду, вернувшись в родной «Флуминенсе».

В минувшем сезоне на счету Марсело 38 матчей за «трёхцветных» (3 гола, 2 результативных паса).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close