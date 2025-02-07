Бывший игрок «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры в 36 лет

Дата публикации: 07-02-2025

Экс-защитник «Реала» завершил с футболом. Марсело сделал заявление в соцсети «X», опубликовав специальный ролик.



Бразилец обучался футболу в системе «Флуминенсе». Состав «сливочных» он пополнил в 2007 году. Его трансфер обошелся клубу в 6,5 млн евро. Вместе с мадридцами Марсело удалось заполучить 25 трофеев. Он дважды одерживал победу в Кубке Испании и 6 раз в Ла Лиге, а также 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.



В 2022 году бразилец ушел из «Реала» в связи с окончанием контракта и подписал трудовой договор с «Олимпиакосом». Однако уже через полгода он покинул греческую команду, вернувшись в родной «Флуминенсе».



В минувшем сезоне на счету Марсело 38 матчей за «трёхцветных» (3 гола, 2 результативных паса).