Стал известен размер отступных за нападающего «Баварии» Кейна

Дата публикации: 07-02-2025

В «Sport Bild» появилась информация о сумме отступных за Гарри Кейна, которого «Бавария» подписала в 2023 году за 100 млн евро. Условие станет активным зимой следующего года. Выкупить права на форварда «красных» можно будет за 65 млн евро. Трудовые отношения 31-летнего англичанина с «Баварией» действуют до середины 2027 года.



В текущем сезоне на счету Кейна 26 игр в футболке мюнхенской команды, в которых он отметился 26 голами и 10 результативными передачами. Рыночный ценник на англичанина составляет 90 000 000 евро (Transfermarkt.de).



Примечательно, что после покупки Кейна «Баварии» не удалось выиграть ни одного трофея.



В сезоне 2024/2025 подопечные Венсана Компани лидируют в Бундеслиге, опережая идущий вторым «Байер» на 6 очков.