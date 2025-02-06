Сколько матчей на высшем уровне сыграл каждый тренер АПЛ в своей карьере игрока?

Дата публикации: 06-02-2025

В футболе не так много профессий, которые сталкиваются с большим давлением, чем у тренера команды Премьер-лиги. Под наблюдением всего мира, именно тренер на скамейке запасных часто берет на себя всю критику, когда дела идут плохо, но редко получает столько же похвалы, когда результаты положительные. Тренер также сталкивается с прессой и должен отвечать на пристальные вопросы каждую неделю по самым разным темам. Но, конечно, не стоит жаловаться, эти люди хорошо оплачиваются, и вряд ли что-то может быть приятнее, чем привести команду к победе в Премьер-лиге или даже крупному трофею. Когда мы рассматриваем биографию тренеров, большинство из них были профессиональными игроками.

Есть и те, кто выбрал более нестандартный путь, но большинство из них все же играли в профессиональный футбол на каком-то уровне. Часто игроки, получившие серьезные травмы на ранних стадиях карьеры, начинают тренировать, и нередко достигают успеха в качестве тренеров. Другие оказываются на тренерском посту сразу после завершения долгих карьер в футболе. Многие из самых успешных тренеров также были выдающимися игроками. Большинство преданных фанатов Премьер-лиги знает о карьерных достижениях большинства нынешних тренеров английских клубов, но знают ли они достаточно о карьере этих людей в качестве игроков? Выше представлены позиции, на которых играли нынешние тренеры Премьер-лиги, мы также подсчитали количество матчей, которые каждый из них сыграл в топ-10 лигах в своей карьере. Топ-10 лиг включает: Премьер-лигу, Ла Лигу, Серию А, Бундеслигу, Лигу 1, Лигу Португалии, Эредивизи, Турецкую Суперлигу, Белгийскую Жюпиле Про Лигу и Чешскую Лигу.

Болельщиков может удивить влияние и продолжительность карьеры некоторых тренеров, а также отсутствие матчей у других. Сколько матчей в топ-10 лигах сыграли нынешние тренеры Премьер-лиги?

Наибольшее количество матчей в топ-10 лигах среди текущих тренеров Премьер-лиги провел тренер «Борнмута» Андони Ираола. Испанец, играя на позиции правого защитника, провел 406 матчей — все в Ла Лиге за «Атлетик Бильбао».

На втором месте в списке тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой. Продуктивный нападающий сыграл 380 матчей в топ-10 лигах: в Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», в Бундеслиге за «Гамбург», в Ла Лиге за «Реал Мадрид» и «Малагу», а также в Эредивизи за «ПСВ» и «Херенвен».

На третьем месте — главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Испанский полузащитник сыграл 330 матчей в Премьер-лиге, Лиге 1 и Ла Лиге за «Эвертон», «Арсенал», «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

На четвертом месте — тренер «Челси» Энцо Мареска, сыгравший 302 матча в Ла Лиге и Серии А.

Пятый — Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити», который сыграл 291 матч в Ла Лиге и Серии А за «Барселону» и «Рому».

Шестое место у Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед», сыгравшего 221 матч в Лиге Португалии.

Седьмое — тренер «Ливерпуля» Арне Слот, который провел 208 матчей в Эредивизи.

Восьмое место у Ивана Юрича из «Саутгемптона», сыгравшего 98 матчей в Ла Лиге и Серии А.

Девятое место занимает тренер «Ноттингем Фореста» Нуну Эшпириту Санту, который сыграл 76 матчей в Ла Лиге и Лиге Португалии.

Тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер провел лишь 8 матчей в Премьер-лиге за «Саутгемптон», а Унай Эмери из «Астон Виллы» сыграл всего 5 матчей в Ла Лиге. Оба провели большую часть своей карьеры в низших лигах Англии и Испании. То же самое можно сказать о тренере «Фулхэма» Марко Сильве, у которого есть лишь два матча в Лиге Португалии. Далее идет восемь тренеров, которые вообще не сыграли ни одного матча в топ-10 лигах.

Тренер «Эвертона» Дэвид Мойес играл за «Селтик» и «Престон» среди прочих британских клубов, но ни разу не сыграл в лигах, входящих в топ-10. Тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра большую часть своей карьеры провел в низших лигах Португалии, а Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» прошел через академию «Баварии», но не сыграл ни одного матча за основную команду и в итоге рано завершил карьеру из-за травмы. Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер сыграл более 400 матчей в австрийской Бундеслиге, но эта лига не входит в нынешние топ-10.

Тренер «Тоттенхэма» Андж Постекоглу всю карьеру играл за «Южный Мельбурн» в Австралии. Кьерен Маккенна из «Ипсвич» и Эдди Хау из «Ньюкасла» не смогли попасть в Премьер-лигу из-за травм. Маккенна завершил карьеру в возрасте 23 лет, пройдя академию «Тоттенхэма», а Хау ушел в 30 лет, играя в низших лигах с «Портсмутом» и «Борнмутом». История Томаса Франка из «Брентфорда» может быть самой удивительной. Датчанин не был даже профессиональным футболистом, учился на физкультуре, а затем стал тренером молодежных команд, пока ему не дали шанс в «Брондбю». Каждый тренер Премьер-лиги выбрал свой путь на вершину.