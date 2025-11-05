Флик высказался о слухах об уходе из «Барселоны»: «Очередная нелепица»

Дата публикации: 05-11-2025 19:26

Наставник футбольного клуба «Барселона» Ханс-Дитер Флик не собирается покидать свой пост, несмотря на появившиеся слухи в СМИ. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Альфредо Мартинес. Ранее в испанской прессе писали, что знаменитый немецкий тренер, якобы, рассматривает возможность уйти из клуба грядущим летом в связи с накопившейся усталостью и внутренними трудностями команды. Однако сам Флик опроверг эти домыслы.

По информации источника, когда Ханса-Дитера спросили о возможном уходе из «Барселоны» в конце сезона, он охарактеризовал данную информацию коротко и недвусмысленно: «Ещё одна чушь». Этот лаконичный комментарий дает понять, что тренер намерен и дальше работать с каталонским клубом и выполнять свои обязательства.

Контракт 59-летнего специалиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года, что подчеркивает его долгосрочные планы в стане сине-гранатовых.

На текущий момент команда Флика удерживает второе место в таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. Лидирует мадридский «Реал», опережая каталонцев на пять очков, что сохраняет интригу и борьбу за чемпионский титул в чемпионате Испании.