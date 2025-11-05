"Арсенал" повторил рекорд от 1903 года

Дата публикации: 05-11-2025 19:53

Лондонский «Арсенал» продолжает впечатлять стабильностью и мощной игрой на всех фронтах. В матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты в Праге уверенно переиграли местную «Славию» со счётом 3:0, сообщает британская пресса. Победу «канонирам» принесли точный удар Букайо Сака и дубль Микеля Мерино, который оформил один из лучших матчей в своей карьере.

Для «Арсенала» эта победа стала уже восьмой подряд во всех турнирах — при этом команда не пропустила ни одного мяча. Подопечные Артеты демонстрируют образцовую игру в обороне и эффективность в атаке, что делает их одними из главных претендентов на успех в нынешнем сезоне.

Серия началась с победы над «Бёрнли» (2:0), затем последовали «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (1:0), мадридский «Атлетико» (4:0), «Фулхэм» (1:0), «Вест Хэм» (2:0), «Олимпиакос» (2:0) и теперь — «Славия» (3:0). В сумме восемь матчей, восемь побед и ни одного пропущенного мяча — показатель, который говорит сам за себя.

Таким образом, лондонцы повторили собственный клубный рекорд по числу «сухих» побед подряд, установленный более века назад — в далёком 1903 году. Тогда команда также одержала восемь побед без пропущенных голов, и нынешний состав повторил достижение, которое казалось недосягаемым в эпоху современного футбола.

Следующую игру «Арсенал» проведёт уже 8 ноября. В 11-м туре Английской премьер-лиги «канониры» на выезде встретятся с «Сандерлендом». Болельщики ждут, сможет ли команда Артеты продлить уникальную серию и установить новый исторический рекорд, закрепив за собой статус одной из самых стабильных и организованных команд Европы.