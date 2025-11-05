Полузащитник Джон Макгинн подписал новый контракт с «Астон Виллой»

Дата публикации: 05-11-2025 19:28

Официальный сайт футбольного клуба из Бирмингема сообщил, что полузащитник Джон Макгинн подписал новый долгосрочный контракт с «Астон Виллой». Теперь действующее соглашение между шотландским футболистом и английским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Джон Макгинн начал карьеру в академии «Сент-Миррена» и дебютировал во взрослом футболе, защищая цвета этой команды. Позднее игрок продолжил карьеру в шотландском «Хайберниане», где выступал в период с 2015 по 2018 год. Затем хавбек перебрался в Англию и присоединился к «Астон Вилле».

За время выступлений за «вилланов» Макгинн стал ключевым игроком команды и одним из ее лидеров. К настоящему моменту он провел 299 матчей за «львов», отметился 33 забитыми мячами и сделал 41 результативную передачу. Кроме того, полузащитник регулярно вызывается в национальную сборную Шотландии, где также играет важную роль. По оценкам специалистов, рыночная стоимость Джона Макгинна составляет около €16 млн. Его продление контракта является значимым событием для «Астон Виллы» и подтверждает доверие клуба к талантливому хавбеку, который продолжает приносить команде пользу на протяжении многих сезонов.