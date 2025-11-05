Салемакерс становится незаменимым в схемах Аллегри: бельгиец покоряет «Милан»

Дата публикации: 05-11-2025 19:29

В минувшее воскресенье «Милан» одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0 благодаря голу Страхиньи Павловича с передачи Рафаэла Леау. Однако особого внимания заслуживает выступление Алексиса Салемакерса, который продолжает впечатлять в составе «россонери» под руководством Макса Аллегри. Вполне возможно, что именно бельгиец поможет «россонери» вернуть на «Сан-Сиро» Скудетто в этом сезоне. По крайне мере, лучшие букмекерские конторы, представленные на портале Metaratings, пока не исключает подобной возможности.

Бельгийский полузащитник неожиданно для многих стал ключевой фигурой в миланском клубе. После успешной аренды в «Роме» в прошлом сезоне римский клуб стремился подписать с ним постоянный контракт, но столкнулся с конкуренцией со стороны команд Премьер-лиги. Решающим фактором в его сохранении в «Милане» стала позиция Аллегри, который увидел потенциал игрока.

Универсальность Салемакерса делает его особенно ценным активом для тренерского штаба. Преимущественно выступая на позиции правого вингера, он также успешно действовал в атакующей полузащите против «Лечче» и даже выходил на позиции нападающего в матче с «Фиорентиной».

В поединке против «Ромы» бельгиец продемонстрировал выдающиеся показатели: по данным FotMob, он выполнил наибольшее количество успешных обводок (4 из 6) и выиграл девять единоборств – лучший результат в матче. Не забывал Алекс и об игре в обороне, куда успевал вернуться после сольных проходов по флангу.

Статистика сезона подтверждает его значимость: 2,93 обводки за 90 минут и 1,99 приема мяча (один из лучших показателей в Серии А). Особенно впечатляет показатель выносов в финальной трети – 1,17 за 90 минут, что также соответствует топ-10 итальянской лиги.

Салемакерс идеально вписывается в видение Аллегри, делающего ставку на скоростные атаки. В отличие от левого фланга, где у «Милана» достаточно ресурсов, правая сторона нуждалась в усилении. Бельгиец не только закрыл эту позицию, но и добавил команде бойцовский характер.

С начала сезона Салемакерс демонстрирует стабильную игру без провалов, принимая участие во всех матчах Серии А. При сохранении такой динамики он имеет все шансы стать одним из лидеров команды по итогам кампании, окончательно доказав свою ценность для «россонери».