Сафонов, вратарь ПСЖ: «Сыграли отличный матч с “Баварией” в Лиге чемпионов»

Дата публикации: 05-11-2025 19:30

Вратарь сборной России и французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился своими эмоциями после напряжённого матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» из Мюнхена. Напомним, парижане уступили сопернику со счётом 1:2, показав очень яркую и атакующую игру.

«Хочу поделиться впечатлениями о вчерашнем матче, пока они ещё свежи в памяти. Не позавидуешь тем, кто не смог посмотреть игру, особенно первый тайм. Думаю, для всех зрителей это был великолепный футбольный вечер — динамичный и насыщенный событиями матч, где каждая команда максимально выкладывалась на поле. Было очень много остроты и напряжённых моментов, классный атакующий футбол топ-уровня. Конечно, после удаления игрока ситуация изменилась, и красная карточка сильно повлияла на ход встречи. Конечно, стало чуть легче, но и соперник начал действовать по-другому: разбивал игру на эпизоды, тянул время и делал всё, чтобы сохранить результат.

Понимаю их: они остались в меньшинстве, при этом вели 2:0 после первого тайма, поэтому их стратегия выглядела логичной. Несмотря на поражение, я считаю, что получился действительно захватывающий матч, который мог понравиться болельщикам обеих команд. Да, мы расстроены итогом, но будем работать дальше, чтобы исправить свои ошибки и радовать наших фанатов», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.