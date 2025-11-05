«Краснодар» победил «Оренбург» в четвертьфинале Кубка России

Дата публикации: 05-11-2025 19:31

Состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились футбольные клубы «Оренбург» и «Краснодар». Поединок прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге, главную судейскую роль на поле выполнял Василий Казарцев. Игра завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1, который в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Уже на 9-й минуте встречи счёт был открыт: нападающий «Оренбурга» Максим Савельев поразил ворота гостей. Тем не менее футболисты «Краснодара» оперативно восстановили равновесие: спустя всего три минуты Данила Козлов отметился голом, сравняв результат. В самой концовке игры гости вырвали победу благодаря активной игре форварда Джона Кордобы — на 88-й минуте он воспользовался передачей Козлова и вывел свою команду вперёд, а уже в компенсированное время, на 90+5-й минуте, оформил дубль, окончательно закрепив успех «Краснодара».

Вторая встреча этой пары состоится 26 ноября на поле «Краснодара». Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, в финале предыдущего сезона армейцы обыграли «Ростов»: основное время завершилось нулевой ничьей, а победу москвичам принесли послематчевые пенальти (4:3). Помимо этого, ЦСКА завоевал и Суперкубок страны, одолев «Краснодар» с минимальным преимуществом (1:0).