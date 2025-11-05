Эйфория вокруг «Кайрата» постепенно угасает, но сам выход в Лигу чемпионов - уже большой успех

Дата публикации: 05-11-2025 19:32

Известный российский тренер Сергей Кирьяков поделился своим мнением относительно выступления «Кайрата» в текущем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, что казахстанский клуб впервые в своей истории вышел на основной этап престижного европейского турнира. Однако дебют пока складывается непросто: в трех первых матчах общего этапа команда потерпела два поражения — от «Спортинга» со счетом 1:4 и от «Реала» — 0:5, а также сыграла вничью с кипрским «Пафосом» — 0:0. На данный момент «Кайрат» располагается в нижней части турнирной таблицы, и впереди у коллектива важнейшая встреча с сильным соперником — миланским «Интером» в рамках 4-го тура.

«С ситуацией вокруг «Кайрата» все очевидно — это их дебют в Лиге чемпионов. Конечно, поначалу было много эмоций, эйфории, радости от исторического выхода на такой уровень, но постепенно реальность берет свое, и энтузиазм немного утихает. Честно говоря, команде вряд ли удастся побороться за место в плей-офф, ведь соперники очень серьезные. Однако факт участия уже сам по себе крайне важен как для казахстанского футбола, так и для болельщиков. На фоне слабых результатов сборной страны успех «Кайрата» служит дополнительной мотивацией и стимулом для развития всего футбола в Казахстане», — отметил Кирьяков в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.